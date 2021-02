ESCLUSIVA – Emiliano Storace: “Luis Alberto e Milinkovic sono i più temuti. Una Lazio libera da pressioni sarà sicuramente pericolosa”





Il tempo sta per scadere, è il giorno della sfida più importante per la Lazio: per quello che rappresenta affrontare una squadra come il Bayern Monaco, la squadra degl invincibili, dei grandi campioni. Impossibile non immaginare il risultato finale, ma la squadra di Inzaghi ha il diritto di sentirsi importante e la possibilità di dimostrare di meritarsi questa competizione. A presentare la sfida di questa sera è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it, Emiliano Storace. Giornalista, direttore e fondatore di tuttobundesliga.it, ha raccontanto il momento della squadra di Monaco e le pericolosità dei suoi uomini migliori. Ecco le sue parole.

Bayern Monaco con qualche defezione, come arriva la squadra di Flick?

“In tutto questo anno straordinario del Bayern Monaco forse questo è il momento in cui c’è una leggera flessione, più fisica che mentale. Non dimentichiamoci che il Bayern non si è mai fermato da quando ha vinto la Champions a fine agosto, ricominciando il 18 settembre la Bundesliga con in mezzo Supercoppa europea, Supercoppa di Germania, il Mondiale per Club. In questo momento, anche in virtù delle assenze ha una leggera flessione, ed è anche fisiologico”.

Duello Immobile-Lewandowski, che sfida sarà?

“E’ una sfida stellare tra due bomber incredibili. Sono diversi tra di loro, Immobile attacca di più la profondità e punta molto sulla velocità e nel riempire gli spazi; Lewandowski è più centravanti seppur atipico perché è molto tecnico giocando anche molto per la squadra. Nulla si può dire per il fiuto del gol di entrambi, due veri bomber e dal punto di vista atletico e fisico sono molto simili, facendosi male davvero poco (toccando ferro ndr). In questo momento loro due sono gli attaccanti più forti d’Europa e credo Lewandoskwi quest’anno meritasse il Pallone d’Oro. Ha vinto tutte le competizioni giocate con Bayern Monaco e sempre da capocannoniere non fermandosi mai. Per qualità e rendimento è straordinario”.

Lazio con qualche assente, ma con Milinkovic e Luis Alberto in grande forma. Partita adatta a loro?

“E’ impossibile che loro due non si esaltino in queste gare. E dal Bayern Monaco sono i due giocatori più temuti, avendo dimostrato, nella prima parte della Champions League, di esaltarsi in queste sfide d’alto livello. Sarà la loro partita e dovranno fare un grandissimo lavoro a centrocampo, avendo contro grandissimi avversari. Non si tratterà solamente di offendere, ma anche di saper interdire e saper tenere il loro centrocampo, questo spetterà più a Milinkovic. In queste partite i grandi giocatori come loro due possono davvero fare bene e sono convinto che esaltandosi faranno una grande gara”.

Una Lazio libera da pressioni, avendo di fronte una squadra nettamente superiore, può essere un vantaggio per Inzaghi?

“Se c’è qualcuno che ha da perdere in questa partita è sicuramente il Bayern Monaco, non solo per gli obiettivi stagionali, ma anche a livello di costi e di investimenti. Per la Lazio, così come detto anche da Inzaghi, il Bayern è un premio per quello che ha fatto negli ultimi anni e quello che sta facendo in questa stagione. Giocare senza pensieri sarà un grandissimo vantaggio, con la consapevolezza di avere di fronte un avversario molto forte e se dovesse arrivare una sconfitta sarebbe comprensibile. Entrambe dovranno comunque giocare con massimo rispetto reciproco, anche perché la Lazio lo ha dimostrato di meritare dove è ora”.

Reina e Lucas Leiva sono i più esperti in queste sfide d’alto livello, ti aspetti qualcosa in più da loro due?

“A livello d’esperienza sicuramente avranno tantissimo da dare. E non è un caso che la Lazio abbia disputato una buona Chmapions League, il merito è anche e sopratutto di loro due. Lo stesso Bayern Monaco non è solo forte negli undici, ma sopratutto nella mentalità: sono giocatori abituati a giocare queste partite, in particolare i senatori. Oltre allo stesso Lewandoswki, staserà ci saranno Neuer, Boateng e anche Kimmich e Goretzka, che sono giovanissimi ma straordinari avendo vinto già tutto. Per questo Reina e Leiva, essendo giocatori di mentalità, dovranno trascinare il resto del gruppo. Mi aspetto molto da loro ma, conoscendo Reina che è un’amante del gruppo e gli piace motivare i compagni farà la differenza più di tutti, essendo poi un ex di questa gara”.

Tolto Lewandowski cosa dovrà temere la Lazio di questo Bayern?

“Bisognerà essere attenti sulla loro abilità nel giocare certe gare. A livello di uomini per me sono straordinari, in particolare propprio a centrocampo con Kimmich e Goretzka. Due giocatori che sanno fare entrambe le fasi, sanno segnare, hanno tanta corsa e moltissima qualità da mettere in campo. Interessante sarà vedere anche le fasce con Coman e Sanè, due giocatori che a volte si eclissano, ma quando si accendono sono fenomenali. Il centrocampo sarà il punto nevraligico del match e credo sia tra i più forti del mondo, la Lazio dovrà fare molta attenzione”.

Certe sfide meritano i tifosi, si può ormai parlare di campo neutro?

“E’ un peccato non vedere un Olimpico gremito, anche per il ‘premio’ che si sta meritando la squadra di Inzaghi e affrontando il Bayern se lo sarebbero meritato anche i tifosi e chiunque guarderà la partita da semplice amante del calcio. Per la Lazio l’assenza dei tifosi è un pro e un contro perché in casa sarebbe stata importantissima la sfida dei propri tifosi, però dall’altra ci sarà la fortuna di giocare a Monaco senza uno stadio pieno cosa che non è mai facile, sopratutto per chi non è abituato. Possiamo quindi parlare di campo neutro secondo me”.

