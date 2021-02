FORMELLO – Domani la ripresa degli allenamenti per puntare il Bologna





Voltare pagina. Questo vuole Inzaghi, questo ha chiesto anche Pepe Reina da vero leader dello spogliatoio. Adesso la testa è al Bologna per continuare a lottare per la prossima Champions League. Inizierà nella mattinata di domani la preparazione della Lazio in vista della partita di campionato in trasferta contro il Bologna, in programma sabato alle ore 18:00. La squadra di Simone Inzaghi si ritroverà sul campo del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00.

