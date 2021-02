FORMELLO | La Lazio è pronta per il Bayern. Difesa confermata, torna Lazzari e fiducia a Correa





Manca sempre meno alla ore 21:00 quando, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la tanto attesa sfida di Champions League della Lazio contro il Bayern Monaco. Ci si gioco l’accesso ai Quarti di finale della competizione e, dopo l’ottima figura fatta nella fase a gironi, la Lazio vuole dimostrare di essersi meritata il big match contro i Campioni in carica. Questa mattina, al Centro Sportivo di Formello, la squadra di mister Inzaghi ha svolto un risveglio muscolare con qualche prova tattica. L’allenatore biancoceleste ha scelto gli undici anti-Bayern Monaco che scenderanno in campo dall’inizio: sciolto l’unico dubbio, con la conferma del terzetto difensivo Patric-Acerbi-Musacchio sceso in campo anche contro la Sampdoria, a difendere la porta di Pepe Reina. Sugli esterni torna Lazzari sulla destra, dopo il turno di squalifica in campionato, con Marusic che tornerà sulla sinistra. Terzetto solito a completare il centrocampo, con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Lucas Leiva. Attacco confermato, con Joaquin Correa insieme a Ciro Immobile. Scelte fatte dunque, ora parola al campo.

