Gabriele Sbattella, l’uomo gatto tifoso del Bayern Monaco: “Tifo i tedeschi per il Mondiale del 1974. La Lazio non mi dispiace”





Gabriele Sbardella, l’uomo gatto famoso partecipante del programma Sarabanda e noto tifoso del Bayern Monaco, è intervenuto alla trasmissione di Guido De Angelis a Radiosei. Ecco le sue parole “Sono tifoso del Bayern Monaco perchè nell’autunno del 1979, quando Rai 3 trasmetteva le partite del Mondiale vinto dalla Germania Occidentale contro l’Olanda, in quella Nazionale c’erano sei giocatori del Bayern. La Lazio del 1974 era imbattibile, per il Mondiale andavano convocati più biancocelesti. Quando facevo il militare a Roma, mi capitavano molti giornali, tra cui Lazialità, che mi piacque molto come giornale. Mi affeziono a dei giocatori, indipendentemente dalla casacca dei giocatori, come nel caso di Beppe Signori. La Lazio non mi dispiace, ha ottime individualità, all’Europeo Immobile ci farà divertire tanto. Il Bayern ora lo vedo debole, dopo il Mondiale per Club ha ottenuto solo un punto in due partite. Spero non sia crisi, di solito quando il Bayern sente la musica della Champions League è sempre concentrato“.

