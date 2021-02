Giudice Sportivo, un giocatore della Lazio salterà il Bologna





Sabato alle 18:00 è in programma Bologna–Lazio, valida per la 24esima giornata di Serie A. Il Giudice Sportivo ha diramato le sanzioni verso i giocatori che dovranno saltare la prossima giornata: tra questi c’è il biancoceleste Gonzalo Escalante, squalificato dopo il cartellino giallo ricevuto contro la Sampdoria lo scorso sabato. Per quanto riguarda invece l’avversario della Lazio, il Bologna dovrà rinunciare a Hickey, dopo l’espulsione contro il Sassuolo. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

