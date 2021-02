Hans-Dieter Flick nel pre partita: “Dobbiamo essere presenti dall’inizio”





Prima della gara è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport Hans-Dieter Flick, l’allenatore del Bayern Monaco. Ecco le sue parole: “Se dovessimo ripetere il primo tempo contro l’Arminia Bielefeld ed Eintracht Francoforte dovremmo preoccuparci, perché ci punirebbero: però dopo siamo andati meglio nel secondo tempo in entrambe le partite. Doppiamo uscire dal campo molto meglio sin dall’inizio ed essere presenti, sennò saremmo costretti ad inseguire, e in questo dobbiamo migliorare. La squadra vuole farlo e spero che riesca a dimostrarlo anche in campo“.

