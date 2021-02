Lazio-Bayern Monaco, Correa: “Testa alta e pensiamo al Bologna, dobbiamo onorare la maglia”





Cancellare la sconfitta subito per ripartire già con il Bologna. Ad analizzare la gara contro il Bayern Monaco ci ha pensato il Tucu Correa ai microfoni di LazioStyleRadio. Ecco le sue parole: “Prestazione non è stata la migliore e abbiamo mollato alcuni palloni. Con loro paghi tutto questo ma dobbiamo rialzarci subito con testa alta. Manca tanto in campionato ma noi ci faremo sempre trovare pronti. Io sono qui per la giocarmi sempre la Champions e voglio essere qui anche il prossimo anno. La voglia è tanta e non abbattiamoci. Lottiamo per l’onore di questa maglia. Adesso testa al Bologna, certe serate capitano ma non dobbiamo lasciare punti in campionato”.

Successivamente è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: “C’è stato qualche errore, poi quando siamo arrivati davanti alla porta poco cinici. Possiamo dare di più e quando andremo lì dovremo dare del nostro meglio per questa maglia.”

