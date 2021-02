Lazio-Bayern Monaco, dove osano le aquile





Si sa, il coraggio non è mai stato non avere paura.

Aver pura di sbagliare, aver paura di fallire, aver paura di non farcela.

Le gambe stasera tremeranno, il calore formicolerà nel petto, la scarica attraverserà i muscoli prima del fischio d’inizio, quando si ripenserà al sangue versato sul campo per arrivare fin qui. Quando si ripenserà alla rabbia per esser caduti tante volte ed essersi rialzati altrettante. Quando si ripenseranno alle tante ingiustizie subite, in campo e fuori.

Ormai ci siamo. Nel teatro dell’Olimpico la serata di quest’oggi è una di quelle che scottano, una di quelle serate che la Lazio e il suo popolo aspettavano da tanto, troppo.

Giunti qui, dove osano le aquile, tra le migliori 16 d’Europa, contro un avversario attorno al quale si potrebbero spendere mille aggettivi. La corazzata allenata da Hans-Dieter Flick (al cui fianco siederà Miroslav Klose) non ha infatti bisogno di presentazioni: campione del mondo in carica e sextete conquistato in un anno, basta questo per descriverla.

Sulla carta il round è proibitivo, l’unica pallina da evitare nell’urna di Nyon.

Ma si sa, la Lazio nel corso della sua storia la strada semplice non l’ha mai solcata, e come sempre le partite vanno giocate, riconoscendo senza alcun dubbio, con umiltà e obiettività, la grandezza dell’avversario.

Questa sera, nell’andata dell’ottavo di finale di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco però, i biancocelesti si dovranno anzitutto godere il “premio” (come dichiarato da Inzaghi stesso nella conferenza pre-partita e dal capitano Ciro Immobile) conquistato anno dopo anno dall’ormai famiglia guidata dal tecnico piacentino.

Godersela e divertirsi, con la spensieratezza (ma non ingenuità attenzione) di chi sa già che la posta in palio è davvero alta, forse anche troppo. Ma con la volontà di apparire, non limitandosi alla passiva comparsata nell’affascinante e importante notte europea, permettendosi il coraggio di provarci.

Perché tra tutti gli attributi necessari per scendere in campo, per essere mentalmente forti, che si vinca, si perda o si pareggi, ce n’è uno irrinunciabile: il coraggio.

Il coraggio di affrontare timori e incertezze per diventare ancora più forti.

E stasera, dallo spogliatoio al campo, scalino dopo scalino, prima di mettere piede sul terreno verde dell’Olimpico, il coraggio non dovrà assolutamente mancare.

