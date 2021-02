Lazio-Bayern Monaco, Inzaghi: “Errori troppo gravi a certi livelli. Ora l’obiettivo è Bologna”





Al termine del match di andata tra Lazio e Bayern Monaco vinta dai tedeschi per 1-4, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Lo avevamo detto con i ragazzi di giocarci la nostra partita, sicuramente l’abbiamo sentita troppo, giocavamo contro i campioni del mondo, ma che i gol se li devono fare noi, non regalarglieli noi, come 3 gol su 4. Ci servirà per il nostro percorso di crescita. Se il primo gol ce lo avessero regalato loro, sarebbe stata diversa. A caldo non mi piace mai parlare con loro, abbiamo sfidato i campioni del mondo ed in determinate partite devi essere al completo e non fare errori. Sapevamo che tipo di questa fosse il Bayern, penso che inizialmente prima dell’errore eravamo partiti anche bene, li abbiamo presi nel modo giusto e sull’1-0 c’era anche un rigore a nostro favore, con determinati errori non si va da nessuna parte. I nostri errori individuali hanno indirizzato la partita che già era complicata di per sé, anche se davanti la porta anche noi ci siamo arrivati. Dovevamo essere più bravi conducendo la palla o passandola prima, queste situazioni che potevano presentarsi stasera le abbiamo preparate. C’è l’amaro in bocca che volevamo affrontarli con la squadra al completo e le nostre assenze le abbiamo pagate di più rispetto a loro. Il ritorno? Andremo a fare la nostra partita con più tranquillità. Prima abbiamo delle partite in campionato, poi ci sarà tempo”.

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di LazioStyleRadio per commentare la sconfitta. Ecco le sue parole: “La gara era difficile, poi abbiamo commesso anche degli errori troppo grandi per un match di questo tenore. Avremmo voluto perdere diversamente. Avevamo approcciato discretamente, poi ci siamo fatti prendere dallo sconforto dopo il primo gol e non siamo più stati noi. Le sconfitte possono starci e devono aiutare: ci dispiace perché tenevamo tantissimo a questa gara e avremmo voluto un risultato ed una prova diversa al nostro ritorno agli ottavi di Champions. Ora dobbiamo voltare pagina e guardare avanti, ovvero alla gara di Bologna. La trasferta di sabato sarà importantissima, ora dovremo recuperare energie per disputare al meglio la gara di campionato con la formazione felsinea”.

