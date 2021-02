Lazio-Bayern Monaco, la carica dei tifosi a Formello – FOTO & VIDEO





Mancano poco meno di due ore alla gara tra Lazio e Bayern Monaco. Come in occasione del Derby, i tifosi biancocelesti si sono recati a Formello per caricare la squadra in vista della gara di stasera, data l’assenza del pubblico allo Stadio Olimpico, in una serata in cui lo stadio sarebbe potuto essere pieno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)

