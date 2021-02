Lazio-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali





Gli Ottavi di Finale di Champions League sono arrivati anche per Lazio e Bayern Monaco. Tra poco più di un’ora le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Olimpico per giocarsi la gara di andata. Queste le due scelte ufficiali dei due allenatori:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

All. Simone Inzaghi

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Lewandowski.

All. Hans-Dieter Flick

