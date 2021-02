Lazio-Bayern Monaco, Leiva: “Noi non siamo questi e dobbiamo imparare. Loro fortissimi, ma noi complici”





Brutta Lazio contro il grande Bayern Monaco. Risultato che fa male e che non va giù a Lucas Leiva, che ha parlato ai microfoni di LazioStyleRadio. Ecco le sue parole: “Era difficile battere il Bayern, ma noi li abbiamo aiutati. E’ stata una serata difficile ma ci servirà di lezione per fare meglio in campionato perché vogliamo tornare in Champions. Noi non siamo questi. Adesso torneremo a Monaco con orgoglio. Prima della partita avevamo analizzato i loro giocatori per capirne i movimenti e i rischi, ma credo che abbiamo fatto troppi errori che di solito non facciamo. Se sbagli a questi livelli non vinci. Noi dobbiamo imparare e non dobbiamo demoralizzarci. Adesso riflettiamo per non commettere gli stessi errori e giocare con personalità. Speriamo che questa sconfitta non rovini il lavoro fatto in questi anni e non faccia perdere la fiducia nella nostra squadra. Siamo consapevoli di aver sbagliato e di aver fatto la peggior partita, ma non dobbiamo buttare quanto fatto fin ora. Ora testa al Bologna per una grande gara”.

