Lazio-Bayern Monaco, Lewandowski: “Abbiamo fatto una grande partita, Ho sfruttato bene l’errore del difensore per segnare”





Al termine del match di andata valevole per gli ottavi di Champions tra Lazio e Bayern Monaco l’autore del primo gol dei tedeschi Robert Lewandowski è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Quattro gol a Roma sono simbolo di una grandissima partita, la Champions la attendi per settimana ed oggi abbiamo mostrato grande atteggiamento, ma possiamo sempre fare meglio. Ho cercato di tenere la palla e giocare con i compagni, facendo i giusti movimenti, lavoriamo e vinciamo insieme. Sul primo gol ho sfruttato l’errore del difensore per segnare, un gol molto importante. Dopo quello abbiamo sentito di poter fare altri gol e ci siamo riusciti.”

