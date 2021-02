Lazio-Bayern Monaco, Milinkovic-Savic: “Giochiamo contro la squadra più forte europea”





Manca poco meno di un’ora al calcio d’inizio tra Lazio e Bayern Monaco. Milinkovic-Savic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Fino ad ora non avevamo giocato una partita così grande, con tutti i miei compagni non vedevamo l’ora di vivere questa giornata, per venire qui e giocare una gran partita. Sappiamo che giochiamo contro la squadra più forte europea: dobbiamo essere tranquilli e contenti di essere arrivati sin qui. Dobbiamo giocare senza pressione“.

