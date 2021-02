Lazio-Bayern Monaco, Neuer: “Risultato comodo per il ritorno, questo è il Bayern”





Devastante il Bayern Monaco sulla Lazio che vince per 4-1 indirizzando fin dai primi minuti la gara. Al termine della gara h parlato ai microfoni di SkySport il portiere tedesco Manuel Neuer: “Abbiamo attaccato la Lazio sin dall’inizio con molta velocità ed siamo riusciti a fare molti gol. Abbiamo giocato nel modo giusto ed abbiamo mostrato il nostro volto migliore, non quello visto in Bundesliga. Ci siamo resi la vita più facile per la partita di ritorno”.

