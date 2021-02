Lazio-Bayern Monaco, Reina: “Quando sbagli l’approccio con queste squadre la paghi, dobbiamo mettercela alle spalle”





Al termine del match che ha visto la Lazio perdere 1-4 contro il Bayern Monaco, il portiere della Lazio Pepe Reina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “La loro pressione è stata fatta bene e noi abbiamo fatto qualche errore tecnico per liberare questa pressione, ed una squadra così forte to punisce a questi livelli, dobbiamo essere bravi a mettercela alle spalle perché con il momento di forma che avevamo in queste settimane ci sta sbagliare con una squadra così, ma è importante ripartire. Siamo una squadra che non giocava da 20 anni ottavi di finale d avanti un avversario che ti punisce, è la squadra più pericolosa al mondo. Lanci lunghi? Abbiamo messo la nostra personalità e modo di giocare che, con l’Atalanta per esempio, ci ha permesso di aprirci il campo. Ma quando si è sotto in difficoltà è giusto giocare delle palle lunghe e cambiare il nostro modo di giocare. Quando sbagli l’approccio con questo avversario la paghi, bisogna mettere grinta in campo e non commettere errori, poi se ti spari sul piede da solo si mette tutto in salita. E’ una partita diversa dal campionato e l’abbiamo pagata.”

L’estremo difensore Pepe Reina ha poi parlato ai microfoni di LazioStyleRadio. Ecco il commento: “Errori individuali, anche miei. Ho sbagliato in impostazione e purtroppo abbiamo sbagliato tanto. Adesso il nostro obiettivo è tornare in Champions il prossimo anno per giocarci ancora queste gare, non buttiamoci giu. Il Bayern non era assolutamente in difficoltà nonostante le assenze e noi sicuramente li abbiamo aiutati. Stasera soffriremo, ma bisogna ripartire già con il Bologna per rimanere attaccati con il gruppo li davanti”.

