Lazio-Bayern Monaco, Tare nel pre partita: “Fiero di questa squadra, servirà una gara perfetta ma vedo la carica giusta”





A pochi minuti dal fischio d’inizio di una delle partite più importanti della stagione, il Ds della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di SkySport.

Queste le sue parole prima di Lazio-Bayern Monaco:

“Mi sento fiero di questa squadra, del lavoro che stiamo facendo in questi anni e di giocare contro il miglior Club del mondo. In questi due giorni abbiamo analizzato bene il Bayern, ho visto una Lazio carica che vuole fare bene. C’è quella scintilla che serve per svolgere una grande partita. Abbiamo una squadra abbastanza esperta, torniamo dopo 13 anni in questa competizione e adesso abbiamo l’obbiettivo di rimanerci. È stato un periodo lungo fatto anche di difficoltà, ma adesso meritiamo di giocare ancora nell’Europa che conta. Abbiamo analizzato la sconfitta con l’Inter, stasera servirà fare bene sopratutto in fase di transizione, loro hanno giocatori forti nell’uno contro uno, che possono farci male una volta partiti in campo aperto. Anche noi però possiamo renderli vulnerabili, servirà la gara perfetta conducendo un possesso palla senza far errori. Il merito della permanenza dei nostri giocatori più preziosi va al presidente Lotito, è stato bravo a dare seguito a determinati ragazzi. SI è preso i rischi, sopratutto economici, che una Società può affrontare mantenendo degli elementi così importanti in rosa. Due estati fa ci fu un’offerta irrinunciabile per Milinkovic-Savic, a quel punto ho alzato le mani lasciando la decisione al presidente. Lui ha voluto a tutto i costi renderlo partecipe della crescita di questa squadra.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: