Dopo tanti anni, la Lazio affronta una delle migliori squadre sulla scena europea: il Bayern Monaco. Questa sera alle ore 21:00 i biancocelesti scenderanno in campo contro i vincitori della scorsa edizione di Champions League, guidati da un volto noto e molto amato dal pubblico laziale Miroslav Klose.

FC BAYERN MUNCHEN – RISULTATI OTTENUTI CONTRO CLUB DELLO STESSO PAESE DELLA SQUADRA AVVERSARIA

Negli ultimi 10 anni il Bayern Monaco ha avuto modo di confrontarsi nello scenario europeo con alcune squadre italiane: Juventus, Roma, Napoli, Inter e Fiorentina. In queste 12 partite disputate in Champions League la squadra tedesca ha realizzato un totale di 29 reti, con una media di 2,4 goal a partita. Per quanto riguarda i goal subiti sono esattamente 15, per una media di 1,25 reti a partita.



IN CASA. Il Bayern ha perso solamente 2 incontri (in entrambi i casi contro l’Inter) e vinti 4.

FUORI CASA. Il Bayern ha vinto 3 partite (realizzando ben 7 goal nella gara di ritorno contro la Roma nel 2014), 2 pareggiate e 1 persa.

SS LAZIO – RISULTATI OTTENUTI CONTRO CLUB DELLO STESSO PAESE DELLA SQUADRA AVVERSARIA

La squadra biancoceleste, nonostante le partecipazioni in Europa League negli ultimi anni, presenta uno scenario diverso: prima di tutto, i dati che andremo a considerare tengono in considerazione solamente le squadre incontrate in Champions League, considerando la fase a gironi del 2020 (contro il Borussia Dortmund) e gli spareggi del 2015 (contro il Bayer 04 Leverkusen).

IN CASA. La Lazio ha vinto 2 partite contro il Borussia Dortmund (3-1; Immobile 6’, Hitz 23’ (ag), Akpa-Akpro 76’; Haaland 71’) e contro il Bayer 04 Leverkusen (3-0; Hakan Çalhanoğlu 40’, Mehmedi 48’, Bellarabi 88’).

FUORI CASA. La Lazio ha pareggiato 1 partita contro il Borussia Dortmund (1-1; Guerreiro 44’; Immobile 67’ (R)) e persa 1 contro il Bayer 04 Leverkusen (3-0; Hakan Çalhanoğlu 40’, Mehmedi 48’, Bellarabi 88’).

