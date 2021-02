MOVIOLA – Prestazione insufficiente di Grinfeeld : manca un rigore su Milinkovic





Serata negativa per la Lazio che cade pesantemente in casa con il Bayern Monaco in una gara corretta, ma comunque diretta in maniera insufficiente da parte del signor Oren Grinfeeld. Il fischietto israeliano favorisce lo sviluppo del gioco lasciando spesso correre, ma al ’17 esagera: Milinkovic stoppa al limite dell’area e prova la percussione personale, Boateng entra in ritardo ed il serbo che cade in area. Grinfeeld non indica il dischetto, il Var (quasi inspiegabilmente) non interviene. Prima dell’ intervallo poi, arriva anche il primo giallo della gara: Luis Alberto protesta eccessivamente per un fallo non concesso e finisce sul taccuino dei cattivi. Nella ripresa la partita si mantiene sul filo della correttezza con l’arbitro israeliano che dirige senza grandi affanni tranne in qualche occasione, come ad esempio al ’59 quando ferma la ripartenza di Immobile per un fallo di mano quantomeno dubbio. Correttezza non significa però mancanza di agonismo: dal minuto 46 in avanti sono ben 6 i gialli estratti da Grinfeeld. Il primo è Leiva reo di un pestone a centrocampo, seguito poi in casa biancocelesti da Correa (entrata in ritardo su Boateng), Marusic (che atterra dal limite Coman) e Escalante che ferma una ripartenza ospite stendendo da dietro Lewandowski . In casa bavaresi, invece, rimediano l’ammonizione Kimmich per proteste e Coman che “ricambia il favore” a Marusic entrando nettamente in ritardo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: