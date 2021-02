PAGELLE – La difesa è un valzer degli orrori. Marusic è il migliore, Correa segnali di ripresa





Reina 6 – Che la serata poteva essere complicata lo sapeva, nutriva almeno la speranza che i suoi compagni non gli remassero contro e invece non è stato così. Quattro gol presi e alcune buone parate ad evitare un passivo peggiore.

Patric 4,5 – Pretendere che sia lui a reggere una difesa è solo follia pensarlo. Va in bambola come il resto del reparto e partecipa con Leiva nella frittata dello 0-3.

Dal 53′ Hoedt 5 – Entra a partita già compromessa, fuga ogni dubbio riguardo una sua scelta dall’inizio con una serie di regali che fortunatamente non producono danni maggiori.

Acerbi 4,5 – Ha già il cliene più complicato d’Europa, i compagni non lo aiutano a gestirlo anzi gli regalano il pallone. Alza bandiera bianca nella ripresa con quella sfortunata autorete.

Musacchio 4 – Mezz’ora sufficiente per spianare la strada al Bayern con un retropassaggio folle che non ti aspetti da un giocatore della sua esperienza e capacità.

Dal 31′ Lulic 5,5 – Entra in campo a sorpresa a metà primo tempo. Tiene la fascia contro un avversario che non è un esterno.

Lazzari 6 – Con Davies è un duello supersonico sul piano della velocità che termina in parità. Soffre soprattutto la fisicità dei tedeschi che oltre a reggere le sue accelerazioni, lo contengono spostandolo di peso.

Milinkovic 5 – Non è abituato ad affrontare giocatori che riesconoa reggere così bene il suo dominio fisico. Soffre i chili dei tedeschi che non gli permettono mai di innescarsi, ci prova finendo per essere poco produttivo. Sullo 0-1 subisce fallo in area di rigore ma ne l’arbitro ne il var se ne rendono conto.

Dall’81’ Cataldi SV

Lucas Leiva 5 – Il ritmo dei tedeschi è forsennato e il brasiliano non riesce a tappare le falle di una barca che ne ha troppe. Finisce per naufragare come il resto della squadra sotto i colpi dei bombardieri crucchi. Doveva spazzare lui la palla in tribuna anzichè lasciarla gestire a Patric in occasione dello 0-3.

Dal 53′ Escalante 6 – E’ vero che ormai l’intensità era del tutto scemata ma recupera tanti palloni giocandoli anche con calma e sapienza.

Luis Alberto 5 – Il tempo è la sua maggiore qualità, stasera non ne ha a disposizione. I centrocampisti del Bayern lo raddoppiano all’istante senza pietà e lo spagnolo fatica ad accendere la luce.

Dall’81’ Akpa Akpro SV

Marusic 7 – E’ l’unico calciatore con la maglia biancoceleste a reggere i ritmi dei bavaresi. Cattivo, reattivo e intenso come richiede la serata in tutte le posizioni del campo: dall’esterno mancino ad entrambi i braccetti di difesa.

Correa 6,5 – Sarà la musichetta, sarà il pallone. La certezza è che in Champions si vede un giocatore totalmente diverso rispetto al campionato. Si muove su tutto il fronte, alterna sponde a tentativi di accelerazione con cui trova l’1-4.

Immobile 5 – Perde la battaglia in zona gol con Lewandowski ma aveva già vinto la guerra. Serata in cui combina poco come pochi sono i palloni giocabili che gli arrivano.

All. Inzaghi 5 – Il risultato è pesante ma non dimentichiamoci che di fronte ci stavano i campioni di tutto. Il mister ha osato senza rinunciare al proprio credo tattico, rimane l’amarezza di aver regalato due reti ai bavaresi.

