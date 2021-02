Reina: “Voglio raggiungere le presenze di Casillas in Champions League. Lazio? Sognare non costa nulla”





Intervistato dal quotidiano francese L’Equipe, il portiere della Lazio, Pepe Reina, ha parlato della sfida di questa sera contro il Bayern Monaco, valevole per gli ottavi di finale di Champions League: “Voglio raggiungere le presenze di Casillas, anche se lui le ha praticamente giocate tutte in Champions, mentre io ne ho disputate tante anche in Europa League. Sono comunque fiero di questi numeri. In Champions si respira il profumo delle grandi serate. L’attuale portiere della Lazio, invece, fu sconfitto nel 2007, quando portava la maglia del Liverpool, in finale contro il Milan: 2-1 con doppietta di Filippo Inzaghi: “Quando ho incontrato Pippo Inzaghi, quest’anno contro il Benevento, abbiamo scherzato sulla mia sconfitta del 2007 in finale contro il Milan. Gli ho detto che aveva avuto fortuna“.

La Champions League deve una coppa alla famiglia Reina. Spero che la vinca mio figlio, se non dovessi vincerla io. Solitamente c’è sempre una rivincita, per ora io non l’ho avuta. Se sarà quest’anno? Sognare non costa nulla“.

Il fatto che i portieri giochino sempre più con la palla al piede è un vantaggio per me. Anche con Sarri avevo conosciuto questo tipo di gioco e mi ero trovato molto bene. Lo stesso vale adesso con Simone Inzaghi: è in Italia che ho potuto mettere meglio in mostra tutte le mie caratteristiche“. Lo riporta gianlucadimarzio.com

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: