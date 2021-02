Rummenigge: “Abbiamo delle assenze, ma la squadra è motivata. Immobile? Fu ingiustamente criticato a Dortmund”





Intervistato ai microfoni di Sky Sport 24, il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge ha parlato della sfida di questa sera contro la Lazio: “Purtroppo abbiamo delle assenze, per tutti questa stagione è complicata e difficile, giocando ogni tre giorni. Capitano gli infortunati e i positivi al COVID, ma abbiamo una rosa ampia e non c’è dubbio che non faremo bene anche qui a Roma. C’è bel tempo, ce lo godiamo, la squadra è motivata e lo scorso anno abbiamo vinto la Champions League lo scorso anno. Sfida Lewandowksi e Immobile? Prima di tutto sono entrambi bravi. Immobile è stato il capocannoniere europeo, Robert è stato il miglior giocatore del mondo. Entrambi hanno fatto bene per la propria società. Se abbiamo pensato a lui? Ha giocato nel Dortmund, non ha trovato l’annata buona lì, ma è stato ingiustamente criticato. Fu difficile per tutto il club in realtà, ma qui in Italia ha dimostrato le sue qualità”.

