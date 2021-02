SOCIAL | Bayern Monaco, Klose: “Non vedo l’ora di giocare contro la Lazio” – VIDEO





Manca sempre meno alla gara di questa sera tra Lazio e Bayern Monaco. Miroslav Klose, tramite un video pubblicato attraverso il profilo Twitter della società tedesca, ha voluto mandare un messaggio, in lingua italiana, a tutti i tifosi. Ecco le sue parole: “Buongiorno, sono Miroslav Klose. Non vedo l’ora di tornare in questa città, per giocare questa partita contro la Lazio. Purtroppo non potete essere allo stadio, mi dispiace tantissimo. Un abbraccio a tutti“.

