SOCIAL | Il ritorno di Miroslav Klose all’Olimpico – FOTO





Miroslav Klose è tornato allo Stadio Olimpico, questa volta non nelle vesti di attaccante biancoceleste, ma come vice del Bayern Monaco. Gli anni passati a Roma non sono mai stati dimenticati dal bomber tedesco, che negli scorsi giorni ha manifestato la felicità di incontrare la sua ex squadra, nonostante l’assenza dei tifosi.

Queste le immagini di Klose, seduto in tribuna:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚪️della Lazio (@radiosei98100lazio)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: