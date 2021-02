SOCIAL | Juan Sebastián Verón suona la carica: “Notte importante per la Lazio” | VIDEO





Questa serà sarà una notte speciale all’Olimpico. La Lazio tornerà a giocare in Champions League dopo aver superato molto bene la fase a gironi. Agli ottavi avrà di fronte il Bayern Monaco, i Campioni in carica. Per caricare ancor di più l’ambiente, ci ha pensato un ex giocatore biancoceleste, che ha giocato la Champions League con la maglia della Lazio: Juan Sebastián Verón. L’argentino, attraverso un video pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, ha ripreso il suo gol con la maglia biancoceleste nella sfida, vinta 1-0, contro il Valencia in Champions League. La didascalia che accompagna il video recita: “Notte Importante per la Lazio. Notte di Coppa dei Campioni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Sebastián Verón (@juansebastian.veron)

