Atalanta-Real Madrid, la furia di Gasperini: “Se si tolgono i contrasti è un suicidio per il calcio”





Gian Piero Gasperini, al termine della partita di Champions League tra Atalanta e Real Madrid, terminata 0-1, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, esprimendo tutta la sua rabbia per l’arbitraggio di questa sera, in riferimento soprattutto all’espulsione di Freuler avvenuta dopo 18 minuti:

“Sono amareggiato perché non abbiamo potuto giocare la partita che volevamo. La partita è stata rovinata. In Serie A mi hanno già squalificato, non dico niente altrimenti la UEFA mi butta fuori per due mesi, ma questo è un suicidio per il calcio. Non possiamo avere arbitri che non distinguono un fallo da un contrasto. Non bisogna lavorare alla NASA per capire queste cose. Ho la sensazione che vogliono togliere ogni tipo di contrasto, e questo succede anche in Italia”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: