Buon compleanno mister Farris: gli auguri della Lazio per i suoi 50 anni – FOTO





Tanti auguri a Massimiliano Farris: il viceallenatore della Lazio spegne oggi 50 candeline. Dal 2014 il mister è legato ai biancocelesti: prima come allenatore in seconda della Primavera e dal 2016 è al fianco di Simone Inzaghi in Prima Squadra. La S.S. Lazio ha voluto celebrare Farris in questo suo giorno così speciale con un post a lui dedicato:

