Champions League, l’Atalanta in dieci uomini si arrende all’86’ contro il Real. Il City vince agevolmente contro il ‘Gladbach





Terminano anche le ultime due partite degli ottavi di finale di andata di Champions League. A Bergamo l’Atalanta, in dieci uomini per quasi tutta la gara, si arrende contro il Real Madrid solamente all’86’ quando Mendy con un tiro a giro dal limite dell’area batte Gollini. Al 18′ del primo tempo infatti l’arbitro Stieler aveva espulso Freuler per un intervento in ritardo sullo stesso Mendy tra le polemiche dei nerazzurri.

L’altro match tra Borussia Monchengladbach e Manchester City termina per 0-2. Al 29′ Bernardo Silva apre le marcature, mentre al 65′, su assist dello stesso Silva, Gabriel Jesus firma il raddoppio mettendo una seria ipoteca sui quarti di finale.

