Correa ed Escalante in coro: “Serata difficile, ma ora pensiamo alla prossima partita”





La pesante sconfitta di ieri in Champions League della Lazio, ha lasciato i giocatori affranti, ma con la testa già alle prossime partite di campionato. Al coro dei calciatori che ormai da tradizione pubblicano sui social, si sono aggiunti anche Joaquin Correa (autore ieri dell’unica rete biancoceleste) ed Escalante, subentrato a Lucas Leiva nel secondo tempo e che – a dispetto del risultato – non ha mal figurato. L’obiettivo comune, sembra essere per tutti lo stesso. Correa ammette che ieri sia stata una “serata difficile”, mentre Escalante, aggiunge sempre su Instagram che “si prepara già la prossima partita”. Fondamentale, per la corsa alla prossima Champions League.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joaquin Correa (@tucucorrea)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gonzaescalante (@gonzaescalante5)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: