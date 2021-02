Direttore ASL Torino: “La partita contro il Sassuolo potrebbe non giocarsi, la decisione arriverà domani”

Il direttore della ASL di Torino, Carlo Picco, ha parlati ai microfoni di Radio Punto Nuovo spiegando la situazione legata ai positivi in casa granata: “Ci comportiamo a seconda delle fasi epidemiche che affrontiamo. C’è il tema della variante inglese che sta circolando molto e che ci ha portato a mini zone rosse anche in Piemonte e pertanto la tensione è altissima. Di fronte a un cluster con suggestioni importanti casi di variante inglese come nel Torino, con diffusione sia tra i calciatori sia tra le persone a loro vicine, ci ha fatto riflettere su questa tematica. Torino che non giocherà? Si stanno facendo accertamenti e tamponi giorno per giorno per capire se si è contenuta la diffusione. Non c’è una parola definitiva su questo tema: ad oggi siamo in allerta per la partita con il Sassuolo e c’è la possibilità che non si giochi. Se non ci fosse stata la variante inglese allora non avremmo preso questa posizione. Il Torino rischia di fermarsi una partita: entro domani (giovedì, ndr) sarà presa una decisione”. Lo riporta Eurosport.