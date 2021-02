Ekdal torna su Lazio-Sampdoria: “La Lazio è una squadra forte. Ecco cosa ci è mancato…”





Ai microfoni di SampdoriaNews.net è intervenuto Albin Ekdal. Il centrocampista blucerchiato, tra i vari argomenti, è tornato anche sulla gara di sabato scorso giocata a Roma contro la Lazio, vinta dai biancocelesti per 1-0. Le sue parole:

“Contro la Lazio è mancato l’ultimo passaggio per segnare. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo creato tante occasioni per fare più di un gol ma davanti alla porta ci è mancato qualcosa. Non dimentichiamoci però che la Lazio è una squadra forte. Siamo rimasti in partita fino all’ultimo secondo e penso che possiamo essere contenti di quanto abbiamo fatto anche se abbiamo perso, zero punti non è mai un risultato buono”.

