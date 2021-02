Eroi fuori dal campo: i giocatori della squadra B dello Zenit salvano la vita di un uomo

Come riportato da Sky Sport, la mattina del 22 febbraio l’attaccante Nikita Simdyankin, l’allenatore Luis Anula e il difensore della squadra B dello Zenit Islam Zhilov, erano usciti a fare jogging. Mentre si allenavano hanno sentito le urla nei pressi di un edificio in fiamme. Grazie al loro coraggio e alla loro velocità di intervento sono riusciti a salvare la vita di un uomo: Anula ha affrontato le fiamme usando l’estintore , mentre Simdyankin e Zhilov riusciti a portare in salvo l’uomo privo di sensi, chiamando successivamente l’ambulanza. I medici sono arrivati tempestivamente. L’uomo non è in pericolo di vita e non è rimasto gravemente ferito. Un bel gesto da eroi da parte dei giovani calciatori.