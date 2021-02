FORMELLO | Subito testa al Bologna: seduta di scarico per i titolari





Non c’è tempo da perdere, bisogna smaltire in fretta la delusione e ripartire. La pesante sconfitta di ieri contro il Bayern Monaco deve essere la spinta a rialzarsi compatti e con nuove consapevolezze. Lo sa bene Simone Inzaghi che già da questa mattina ha convocato i calciatori a Formello in vista della trasferta di sabato pomeriggio a Bologna. Lavoro di scarico per i titolari che hanno speso molte energie, mentre allenamento in campo per il resto del gruppo, gialli contro arancioni.

Gialli: Musacchio, Hoedt, Djavan, Pereira, Muriqi, Akpa

Arancioni: Armini, Parolo, Cataldi, Fares, Minala, Caicedo

Presente regolarmente alla seduta anche il portiere Thomas Strakosha.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: