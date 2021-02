Il Messaggero | Inzaghi indagato: altra bestemmia, si andrà verso il patteggiamento





La FIGC intanto ha deciso di aprire un procedimento nei confronti di Inzaghi per un’altra bestemmia al 23’ del secondo tempo di Lazio-Sampdoria. A domanda precisa il quarto uomo Maresca ha dichiarato di non averla sentita. Per questo non è finita sul referto dell’arbitro Massa, nonostante gli inviti della panchina della Samp che invece l’aveva sentita. Inzaghi, difeso ancora dall’Avvocato Sara Agostini, patteggerà una multa come la volta precedente.

