Il Tempo | Da valutare Milinkovic, dubbio in difesa





Dopo la sconfitta con il Bayern, la Lazio cerca di resettare e di preparare la sfida di sabato contro il Bologna (fischio d’inizio ore 18). Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Escalante. In mezzo al campo dovrebbe essere confermato ancora una volta Leiva, a meno che non si decida di riproporre Parolo in cabina di regia. In questo momento della stagione il tecnico dovrà amministrare le energie della rosa: la Lazio infatti tornerà in campo sia martedì (Torino) che il sabato (Juventus) della settimana successiva. Da valutare le condizioni di Milinkovic, uscito leggermente affaticato dall’Olimpico dopo il match estenuante con i campioni d’Europa e del mondo. Simone gli ha risparmiato gli ultimi 10 minuti di partita. In avanti Immobile è sicuro del posto, mentre al suo fianco potrebbe rifiatare Correa. È ballottaggio aperto tra Muriqi e Caicedo per completare la coppia offensiva. I dubbi maggiori riguardano però la difesa: con Radu e Luiz Felipe out per infortunio, Musacchio e Hoedt si giocheranno la maglia fino all’ultimo.

