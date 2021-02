Italia femminile, le azzurre battono Israele 12-0 e volano all’Europeo 2022





La Nazionale Italiana femminile allenata da Milena Bertolini ha battuto Israele con un netto 12-0 volando all’Europeo inglese, in programma nel luglio 2022. L’Italia per qualificarsi ed evitare così i playoff doveva vincere con almeno due gol. Obiettivo ampiamente centrato con le azzurre che si qualificano dunque alla fase finale degli Europei del 2022 come miglior seconda del gruppo B.

