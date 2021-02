La Stampa | Torino, focolaio Covid: a rischio anche il match con la Lazio





Nella giornata di ieri il Torino ha deciso di sospendere la seduta d’allenamento a causa dell’aumento dei casi positivi in squadra. Al momento sarebbero sei i tesserati positivi certi, più uno dubbio a cui si aggiunge un membro dello staff medico. Una contagiosità fin troppo sospetta e repentina per non far scendere in campo la Asl di Torino con effetto immediato: la gara di venerdì sera contro il Sassuolo verrà cancellata e riprogrammata forse al 10 marzo e il viaggio a Roma di martedì prossimo per la trasferta con la Lazio è a rischio. La Asl teme che si tratti di una variante del covid per velocità dei contagi in gruppo. Luci spente dunque venerdì sera con il Sassuolo e attesa di capire il destino di Lazio-Torino, di fronte a un solo nuovo caso, non ci sarà il faccia a faccia tra Inzaghi e Nicola.

Lo riporta La Stampa

