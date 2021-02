SOCIAL | Acerbi e Marusic suonano la carica per la gara di ritorno col Bayern Monaco – FOTO





In merito alla sfida di ieri sera contro il Bayern Monaco, Francesco Acerbi ha commentato su Instagram la gara disputata all’Olimpico: ‘Siamo scesi in campo con un obiettivo ambizioso, ma non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Ci dispiace molto. Al ritorno vogliamo lottare ancora e vogliamo farlo a testa alta. Daremo tutto! Per voi e per la maglia, con onore’.

Il giocatore biancoceleste si dice rammaricato per il risultato ottenuto ma i giochi sono ancora aperti per la gara di ritorno: promette che la Lazio lotterà per la maglia e per i tifosi con onore.

Anche Marusic, titolare in campo ieri dal primo minuto, ha commentato sul proprio profilo Instagram la sfida contro Bayern Monaco: ‘Tutti uniti per ripartire! Forza Lazio’.

