SOCIAL | Guerini (Lazio Primavera): “Sogno di diventare una bandiera della Lazio” – FOTO





Attraverso il proprio profilo Instagram, Daniel Guerini, giocatore della Lazio Primavera allenata da Leonardo Menichini, rispondendo ad una domanda sul famoso social in questione, ha espresso il suo più grande desiderio nel caso in cui esordisse e trovasse stabilmente una maglia da titolare in prima squadra. Così il giovane biancoceleste: “È il mio sogno diventare una bandiera della Lazio“

