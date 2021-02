SOCIAL| Reina: “Nel bene e nel male dobbiamo essere squadra!” -FOTO





Dopo la partita d’andata degli ottavi di Champions di questa sera, che ha visto il Bayern Monaco opporsi alla Lazio per 1-4, il portiere biancoceleste Pepe Reina ha lanciato un chiaro messaggio sul proprio profilo Instagram: “Nel bene ma sopratutto nel “male” bisogna essere SQUADRA!! Questa sera siamo molto dispiaciuti perché c’era una grandissima voglia di regalarvi ancora una bella partita, purtroppo contro queste squadre ed in questa competizione paghi gli errori Rialziamo la resta subito con la consapevolezza che siamo una SQUADRA FORTE. Si può perdere ma è obbligatorio rialzarsi!! Testa al campionato!!”. Parole da leader quelle di Reina, che si è mostrato tale anche in una serata complicata come questa.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: