TOP11 Dazn, nella squadra della 23° giornata c'è un giocatore della Lazio





Nella TOP11 redatta da DAZN per la 23a giornata, figura un giocatore della Lazio. I biancocelesti, infatti, hanno affrontato nell’ultimo turno la Sampdoria allenata da Claudio Ranieri, vincendo allo Stadio Olimpico per 1-0 grazie alla rete di Luis Alberto. Lo spagnolo, quindi, con l’85% dei voti, è stato inserito nel centrocampo del team migliore dell’ultima giornata di campionato, insieme a McKennie (in gol contro il Crotone) e Castrovilli (gol e assist per lui). Nell’immagine sottostante, il resto della TOP11.

