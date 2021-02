Bologna-Lazio, la designazione arbitrale che nessun laziale avrebbe voluto





E’ stata ufficializzata la designazione arbitrale per la prossima gara della Lazio, che farà visita al Bologna. Impossibile non notare chi arbitrerà la gara, a distanza di più di tre anni dall’ultima partita: Giacomelli. La tifoseria laziale non ha ancora mandato giù quanto accaduto quel 12 dicembre 2017, quando l’arbitro fece un uso spropositato del Var indirizzando la gara a netto sfavore dei biancocelesti.

Questa la designazione arbitrale:

Arbitro : Giacomelli

Guardalinee : Paganessi – Palermo

Quarto uomo : Di Martino

Var : Massa

Avar : Preti

