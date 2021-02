CdS | La duttilità di Marusic: c’è una luce per Inzaghi nel buio di Lazio-Bayern





Dopo la sconfitta contro i campioni del mondo del Bayern Monaco, la Lazio analizza la prestazione, Tra i migliori martedì sera c’è stato Adam Marusic e, come sottolinea il Corriere dello Sport, il giocatore ha messo in mostra tutta la sua duttilità. Nelle ultime gare il montenegrino sta fornendo ottime prove: in Champions gara inedita per lui, che si sta dimostrando sempre più una risorsa per questa squadra. Ha svolto tre ruoli in 90′: dalla fascia mancina a centrocampo, è arretrato in difesa come centrale di sinistra e poi di destra, mettendoci fisico e generosità. In una serata complicata l’esterno laziale ha dato la sua massima disponibilità, fornendo una delle migliori prove dei capitolini.

