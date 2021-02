CdS | Lazio, Musacchio tradito da una pozza d’acqua





Martedì all’Olimpico la Lazio ha affrontato il Bayern Monaco, della gara più proibitiva della stagione. A consolidare il risultato finale (1-4) sono stati soprattutto gli episodi concessi dai padroni di casa. Come riporta il Corriere dello Sport, Musacchio è stato tradito da una pozza d’acqua: alla Lazio piace il campo bagnato, così vogliono i giocatori e mister Inzaghi ma stavolta le condizioni erano esagerate. Gli idranti dell’Olimpico sono sempre in azione, ma stavolta in occasione della prima rete dei tedeschi, con il retropassaggio del difensore laziale che genera il gol di Lewandowski, si nota lo schizzo d’acqua sul terreno.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: