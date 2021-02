Eleven Sports, presentata un’offerta per l’acquisto dei Diritti Tv





Nella “battaglia” per i diritti tv, si inserisce un nuovo competitor: secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, anche Eleven Sports di Andrea Radrizzani (proprietario del Leeds United) ha presentato un’offerta per la Serie A. Si tratterebbe, secondo il quotidiano finanziario, di 110 milioni di euro l’anno, per la realizzazione del cosiddetto canale di Lega. La proposta andrebbe così ad unirsi ai 750 milioni messi sul piatto da Sky, che necessita appunto della creazione del canale. Le due offerte potrebbero fondersi, per un totale di 860 milioni complessivi contro gli 840 dell’asse Dazn-TIM, nel quale l’azienda di telecomunicazioni contribuirebbe per il 40%.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: