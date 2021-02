ESCLUSIVA LATIUM | Giulia Ragazzini: “Immobile il mio preferito. Spero che Inzaghi resterà il più possibile alla Lazio”





Giulia Ragazzini, Miss Earth Italy 2020 e Miss Europa 2019, è intervenuta in esclusiva a Latium, trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it. Le sue parole:

“Da quando sono piccola sono una grandissima tifosa della Lazio. Da piccola ho tutti i ricordi bellissimi: andare allo stadio, cantare le canzoni della Lazio. Sono cresciuta con questa passione che ho portato avanti col tempo, e anche all’estero l’ho sempre seguita. Sono super orgogliosa anche del cammino in Champions. Ogni volta che c’è la partita è sempre qualcosa di molto importante anche se non si può più andare allo stadio, ma ci fa dimenticare di questo periodo.

Giocatore preferito? Ciro Immobile, oltre ad essere bravo vedo tanto carisma, come se si fosse identificato per sempre con la Lazio. Ci mette il cuore, è un bomber di livello internazionale. È il mio preferito senza nulla togliere a tutti gli altri.

In genere la partita non la vivo con ansia, per me vedere la partita è un motivo di svago, per quanto uno stia sempre con il fiato sospeso fino all’ultimo. Me la godo fino all’ultimo, per me è un intrattenimento e la vivo in un modo abbastanza tranquillo.

Partita più bella vista allo stadio? Non ho un ricordo particolare ma per me il momento più bello è stato quando ero piccola con mio padre, in un derby, è stato uno dei momenti più belli. Quando ho condotto un programma televisivo su CittacelesteTv, ogni volta che vedevo una partita c’era il mio collega, Federico Terenzi, che viveva i gol della Lazio in un modo assurdo. Forse quando vedevo lui esultare è stato uno dei ricordi più belli che ho.

Radu? È un altro dei miei preferiti. Penso che sia pesata la sua assenza contro il Bayern. Per me incide tantissimo. Ciò non toglie che non penso sarebbe cambiato il risultato perché il Bayern Monaco è una squadra troppo forte. Penso che senza di lui la squadra si è sentita sicuramente più debole.

La Lazio credo che potrebbe ancora riconfermarsi in Champions League, penso che ci siano state delle partite che poteva vincere tranquillamente e altre in cui abbiamo visto tutto il suo valore. Spero con tutto il cuore che può dare ancora grandi risultati.

Contro il Bologna penso che potremmo vincere perché la Lazio credo avesse messo in preventivo di perdere contro il Bayern, penso che se lo aspettava perché è una delle più importanti squadre europee. Penso e spero che contro il Bologna vincerà la Lazio.

Finale più bella? Come dicevo prima non ho personalmente un momento particolare, ma posso dire sicuramente la finale di Coppa Italia. Sicuramente rigiocherei la partita contro il Bayern Monaco, per cercare di vincere. Inzaghi? Il rinnovo non mi preoccupa perché sono convinta che ci sarà. Credo che almeno per un paio di anni sarà ancora alla Lazio. Non concepisco chi si lamenta, lui ha fatto tantissimo per quello che ha a disposizione. Ha portato la Lazio in Champions. Per me è il top e spero resterà il più possibile nella Lazio.

Progetti futuri? Il Covid non me l’aspettavo e mi ha sconvolto. Penso che abbia amplificato tante cose come lo smart-working, a cui ci stiamo abituando. Sono una che non si lascia mai sconfiggere dai brutti momenti. Sto lavorando tanto su Instagram, e comunque molti brand stanno investendo su questi social. Quindi io a parte il mio lavoro da modella mi sto dedicando molto al mio blog. Questo è il primo anno che sarei dovuta andare a Milano per la fashion week, ma anche la moda sta cambiando. Non esiste più infatti la vera categoria della modella. Sto cercando di andare al passo con i tempi e avere soddisfazioni anche sui social”.

