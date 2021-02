ESCLUSIVA LATIUM | Il doppio ex Julio Cruz: “Contro il Bologna sarà molto sentita. Bayern? Tutto è possibile”





Julio Ricardo Cruz, ex giocatore di Lazio, Inter e Bologna, intervenuto in esclusiva a Latium, trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Le sue parole:

“Contro il Bayern Monaco non mi aspettavo una sconfitta simile, ma si sapeva il valore dei tedeschi. Hanno vinto tutto, e si vede quanto hanno lavorato negli ultimi anni, non è facile giocare contro di loro.

Guardando un po’ la Lazio, credo che stia bene. Credo che sia una squadra compatta, che segue l’allenatore e questa è una cosa buona. È normale che una sconfitta così pesa tanto però la Lazio non sta facendo male, assolutamente. Ha trovato di fronte una squadra in grandissima forma da tanti anni. La Lazio è cresciuta tantissimo in questo periodo ed è ancora in piena crescita.

Aver perso 4-1 può influire sulla mentalità dei giocatori, però le partite le devi giocare. Oggi hai perso, e magari avendo visto il gioco degli avversari al ritorno te la vai a giocare. Niente è scontato. Credo che la Lazio abbia una possibilità, vai in Germania e ,perché no, puoi benissimo vincere 3-0. Tutto è possibile nel calcio.

Passaggio del turno ancora possibile? Lo ripeto, perché no. Lo abbiamo visto negli ultimi anni, come ad esempio il Barcellona contro il Liverpool. Per la Lazio io ci credo fino alla fine. Certamente poi sono 90 minuti da giocare però non puoi andare lì e pensare già che sei fuori dalla Champions League. Credo che Inzaghi, per quel poco che lo conosco, farà in modo di mettere tanta grinta nei giocatori per cercare di passare il turno. Ovvio che non è facile, però è il calcio: tutto può succedere.

Inzaghi giocatore? L’ho conosciuto per un anno, anche se conosco bene i suoi genitori perché frequentavamo Forte dei Marmi, si può dire che conosco più loro che Simone e Pippo. Nell’anno che l’ho vissuto alla Lazio è stata un’ottima persona e come giocatore sappiamo tutti quello che ha fatto. Adesso le congratulazioni sono doppie perché è stato un importante giocatore e ora come allenatore sta facendo grandi cose. Mi fa piacere perché non ci sono tanti allenatori che come giocatori hanno fatto bene. Lui da giocatore ha vinto tanto con la Lazio e si merita quella gioia che adesso lo porta a stare lì.

Come ho sempre detto devo ringraziare la Lazio perché mi ha fatto vivere cose bellissime, anche se alla fine ho deciso di andare via per motivi personali di famiglia. Roma è una città bellissima, mi ha fatto piacere stare lì e vincere da appena arrivato la Supercoppa Italiana contro l’Inter, mia ex squadra. Mi ha fatto piacere perché da tanti anni sapevo che la Lazio mi cercava, solo che ero all’Inter. Poi alla fine sono arrivato e ho realizzato il desiderio di Lotito di portarmi alla Lazio. Sono veramente contento del periodo che ho vissuto a Roma, per i miei compagni, per la società, per la gente, che quando andavo in giro mi faceva sentire molto bene. E questo per un calciatore è importantissimo. Come ho sempre detto ho cercato sempre di comportarmi bene con tutti, anche quando ero a Milano, a Bologna. Credo che il rispetto dei romani l’ho avuto in quell’anno che sono stato calciatore della Lazio.

Quando sono arrivato all’Inter sono arrivato in un momento particolare perché erano un po’ di anni che non vincevano niente, anche avendo giocatori di altissimo livello. Quando sono arrivato le cose non andavano così bene però Mancini, altro ex della Lazio, come allenatore ha iniziato a cambiare qualcosa e alla fine l’Inter ha iniziato a vincere.

Mihajlovic l’ho avuto prima come avversario, quando era alla Lazio e io al Bologna, e qualche volta abbiamo anche litigato in campo, ma è normale. Poi all’Inter siamo stati compagni di squadra, lui è una bravissima persona, è un compagno che ti aiuta. Anche fuori dal campo abbiamo avuto un rapporto di amicizia che tuttora abbiamo. Ogni tanto lo sento, anche mia moglie sente la sua. Il calcio ti dà queste occasioni e mi fa piacere che ora alleni il Bologna, la mia prima squadra quando sono arrivato in Italia. So che è uno in gamba, ti parla tanto e ti dà quella grinta che quando entri in campo vuoi fare bene.

Il Bologna adesso non sta andando tanto bene perché nell’ultimo periodo ha perso delle partite che non doveva perdere però penso che Sinisa stia facendo bene. Ha preso il Bologna in un periodo molto molto brutto in cui rischiava la Serie B e lui è riuscito a risolvere la situazione.

Sabato sarà sicuramente una partita molto sentita perché chiaramente il Bologna vuole vincere e la Lazio sta giocando molto bene, come si vede anche dalla classifica.

La Lazio può sottovalutare il Bologna? Il calcio italiano non è facile, lo dico sempre anche in Argentina. Nessuna squadra si deve sottovalutare, anche se ultima in classifica. Questo è quello che ho imparato io in Italia, le partite non si vincono così facilmente. Adesso si vedono tanti 4-3/3-2/4-0 ma penso che questo sia momentaneo per via dell’assenza dei tifosi. I giocatori giocano più liberi e se sbagliano nessuno gli dice niente. Per me niente è scontato. Quando ero al Bologna noi eravamo una squadra di metà classifica e abbiamo fatto benissimo, vincendo con le grandi squadre ma faticando anche con quelle più piccole. Penso che Inzaghi però non sottovaluterà il Bologna, perché come Sinisa carica i suoi giocatori.

Immobile? Ciro non lo conosco personalmente però per quello che vedo è un giocatore molto intelligente. Mi fa piacere che sia della Lazio perché la gente gli vuole molto bene. È un bomber di razza, ogni volta che prende palla al 70% è gol. Mi dispiace che giocherà contro il Bologna, mia ex squadra, su un campo dove ho giocato tantissime volte dove nei 3 anni sono stato molto felice quando segnavo e quando vincevo. Mi auguro che sia una bella partita e che vinca il migliore. Se mi devo sbilanciare per me un pareggio va benissimo.

Saluto tutti i tifosi della Lazio. Voglio tanto bene alla Lazio, so che ho l’affetto dei tifosi che mi scrivono sempre tanti messaggi, così come l’ho io”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: