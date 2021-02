Europa League, il Napoli vince ma non basta: agli ottavi passa il Granada





Al Napoli non basta la vittoria di questa sera per 2-1 contro il Granada. Complice il 2-0 dell’andata, i partenopei non riescono a qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League uscendo contro gli spagnoli. Nel match andato in scena al Maradona alle 18:55, gli azzurri hanno trovato subito il vantaggio al 3′ grazie al gol di Zielinski. Quando la strada sembrava mettersi in discesa, al 25′ è arrivato il gol degli ospiti con Montoro che ha complicato così la vita agli uomini di Gattuso. Al 59′ Fabian Ruiz ha realizzato il gol del 2-1 che però non ha permesso al Napoli di passare il turno, uscendo così ai sedicesimi di Europa League.

