FORMELLO – Discorso di Inzaghi alla squadra. Domani le prove tattiche, si rivede Radu





Continua la fase di preparazione della gara di dopodomani che vedrà la Lazio fare visita al Bologna per cercare di rimanere a contatto con le prime quattro posizioni e superare psicologicamente la pesante sconfitta contro il Bayern Monaco nella partita di martedì.

Si inizia con un discorso di Inzaghi durato 1o minuti, prima di partire con il riscaldamento. Assenti Escalante e Marusic, oltre, ovviamente, a Luiz Felipe, che ha però seguito da bordo campo in stampelle l’allenamento. La buona notizia è il ritorno di Radu in campo, seppur per un lavoro differenziato basato soprattutto su una corsa lenta.

Infine partitella. Non hanno partecipato Reina, Milinkovic, Correa e Immobile, rientrati negli spogliatoi. Per Acerbi, Lazzari e Lulic allunghi di scarico sui 50 metri. Prove tattiche rimandate a domani.

