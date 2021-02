Il Tempo | Lazio, a Bologna Patric e Musacchio confermati





Archiviata la sfida di martedì all’Olimpico contro il Bayern Monaco, la Lazio torna a concentrarsi sul campionato. Sabato la banda Inzaghi se la vedrà in trasferta contro il Bologna dell’ex biancocelesti Sinisa Mihajlovic per continuare la corsa al quarto posto. Come riporta Il Tempo, il tecnico dovrà recuperare le forze dei suoi, ma sarà alle prese con i malumori: Patric e Musacchio tra tutti dovranno reagire agli errori della gara di Champions ed il mister è pronto a confermarli in campionato in casa del Bologna nell’appuntamento delle 18,00.

